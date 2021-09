Jimmy Sax, l’album di debutto è ‘Jimmy’: «La mia scatola magica»

Ha conquistato l’attenzione delle platee mondiali con ‘No Man No Cry’ e ‘Time’, ora il sassofonista francese è pronto a pubblicare il suo primo album. Ecco l’anteprima live.

Jeremy Rolland – in arte Jimmy Sax – ha conquistato l’attenzione del pubblico mondiale grazie al successo di ‘No Man No Cry’ e ‘Time’. Ora, il sassofonista di origini francesi pubblica il primo album dal titolo ‘Jimmy’, in uscita venerdì 8 ottobre su etichetta Wonder Music (distribuzione Warner Music).

Performer che solo negli ultimi quattro anni si è esibito da Capri a St. Barth, da Dubai a Parigi, Miami e Cannes, Jimmy Sax ha fatto tappa in Italia per regalare una piccola anticipazione live del suo progetto. “Questo album sono io, è un vero specchio di me stesso… – racconta il musicista – è un po’ una scommessa sulla sincerità”.

E aggiunge: “Non ho prodotto un album ‘facile’ che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono anche la chitarra, il piano ed il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta su una traccia, c’è una canzone per mio padre che è morto l’anno scorso, e c’è anche un campione del battito del mio bambino, tirata via da un’ecografia…”

“Questo non può essere più intimo e onesto, credo – Questo è Jimmy!”, afferma con entusiasmo il sassofonista.

Fra le tracce non manca il singolo più recente, Smile, il cui videoclip ha coinvolto i fan di Jimmy Sax da ogni angolo del mondo. E dopo l’uscita di ‘Jimmy’ il pubblico italiano aspetta di ascoltare live i brani del musicista in occasione del tour nei teatri a marzo 2022 con ‘The Symphonic Dance Orchestra’ diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Queste le date nel nostro Paese (prevendite dei biglietti via TicketOne):

4 marzo 2022 – Tuscany Hall a Firenze

5 marzo 2022 – Teatro Colosseo a Torino

7 marzo 2022 – Teatro Dal Verme a Milano

8 marzo 2022 – Gran Teatro Geox a Padova

11 marzo 2022 – Teatro Team a Bari

12 marzo 2022 – Teatro Greco a Lecce

17 marzo 2022 – Teatro EuropAuditorium a Bologna

18 marzo 2022 – Auditorium Conciliazione a Roma

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni