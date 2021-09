Tommaso Paradiso, il nuovo album è ‘Space Cowboyw’: «Sul precipizio dell’emozione»

Il cantautore ha annunciato la pubblicazione del nuovo album dal titolo ‘Space Cowboy’. Già disponibile in pre-order, è in uscita a gennaio 2022.

Torna Tommaso Paradiso. Il cantautore romano ha, infatti, annunciato la pubblicazione del nuovo album dal titolo ‘Space Cowboy’ la cui uscita è prevista per gennaio 2022. Il disco precede dunque il tour dell’artista che, dopo lo slittamento causa Covid, è riprogrammato per la primavera del prossimo anno.

Per introdurre il progetto, Paradiso ha diffuso un lungo post condiviso anche suoi social in cui racconta le ragioni di ‘Space Cowboy’. Scrive. “Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito”.

“Quella mattina piansi, ero deluso, ma cominciai a sognare. – continua – E da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza, un grido, un gesto di follia, uno squarcio, la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future, lettere imbustate e spedite con il cuore sopra.

“Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l’ho ancora capito”, conclude Tommaso Paradiso. “Fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui, in un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare. Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: ‘Sto gonfio d’amore’”.

Alla produzione di ‘Space Cowboy’ c’è Federico Nardelli e venerdì 15 settembre esce il primo singolo, piccola anticipazione di questo nuovo viaggio.

