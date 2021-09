Gaia: il nuovo album è ‘Alma’, il video annuncio sui social

Dopo un’estate a ritmo di ‘Boca’, Gaia annuncia con una clip social il nuovo album: ‘Alma’ esce il 29 ottobre.

Ha scelto i suoi social per ufficializzare la pubblicazione del suo nuovo album. Gaia, con una clip in bianco e nero e un’immagine della copertina, ha annunciato ‘Alma’, la cui release è prevista per il prossimo 29 ottobre. Il progetto discografico (Sony Music / Columbia Records) arriva dopo un’estate a ritmo di Boca, il singolo insieme a Sean Paul & Chlidsplay.

Secondo disco di inediti dell’artista, ‘Alma’ viene rilasciato nelle versioni fisica e digitale su tutte le piattaforme di streaming e digital download. Un nuovo capitolo si aggiunge, così, alla carriera della giovane cantautrice reduce dalla sua prima tournée dal vivo con ‘Finalmente in TOUR’. Lo show ha portato Gaia sui palchi italiani per abbracciare con la musica il suo pubblico.

“Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale”, scrive Gaia.

E prima del disco, c’è ancora un capitolo da scrivere live. L’artista è, infatti, protagonista il 17 settembre di un set esclusivo a Mi Manchi, Ancora al Circolo Magnolia di Segrate (MI). GAIA + Guest – Exclusive album preview sarà l’occasione per presentare in anteprima alcuni dei brani contenuti in ‘Alma’ insieme a diversi ospiti speciali.

