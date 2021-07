Eros Ramazzotti, ‘Dove c’è musica’ inaugura il progetto di ristampe EROS21

È l’album ‘Dove c’è musica’ a dare il via alle pubblicazioni speciali di Eros21 dedicate ai migliori progetti discografici di Eros Ramazzotti.

Sony Music annuncia il progetto EROS21 che comprende le ristampe su vinile rimasterizzate in 192 khz e le pubblicazioni digitali degli album più importanti nella carriera discografica di Eros Ramazzotti. Oltre alla musica, spazio anche a contenuti inediti per raccontare al meglio il viaggio dell’artista italiano amato nel mondo. E a riaprire la scatola dei ricordi è ‘Dove c’è musica’, uno dei lavori di maggiore successo del cantautore.

Settimo lavoro di Ramazzotti, ‘Dove c’è musica 25th Anniversary Edition’ rappresenta una tappa iconica del suo viaggio così come della storia della musica italiana. Il disco viene ora proposto in digitale e in una inedita versione vinile completamente rimasterizzate. Il doppio vinile 180gr, poi, sia nella versione italiana sia in quella spagnola internazionale, è di colore blu. Un autentico pezzo da collezioni per fan e non solo. Completa il set un poster esclusivo del tour 1996.

Pluripremiato in Italia e all’estero, l’album di Eros Ramazzotti mantenne la prima posizione in classifica per sedici settimane consecutive, con oltre 1,5 milioni di copie vendute solo nel Belpaese. A queste si aggiungono gli oltre 9 milioni al di fuori nei confini nazionali. E con le sue dodici tracce consacrò l’artista romano a ogni latitudine.

E per celebrare quel successo Apple Music propone playlist ad hoc e una sezione dedicata disponibile in tutto il mondo con una videointervista esclusiva.

