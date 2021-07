Amore e potere nel nuovo album di Halsey: e la copertina fa discutere

Halsey ha svelato sui social la cover del suo nuovo album ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’, in uscita il 27 agosto. “Gioie e orrori della maternità”.

Gioie e orrori, amore e potere, aria santità e tentazione della promiscuità. È tutto giocato sugli opposti il messaggio social con cui Halsey ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album. Il quarto disco della carriera si intitola ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ e la sua uscita è prevista per il prossimo 27 agosto. A dare l’idea dello spirito volitivo che già il titolo suggerisce è la copertina la cui immagine accompagna il post Instagram dell’artista.

La fotografia, firmata Lucas Garrido, mostra Halsey seduta su un trono regale dorato con tutti i simboli del potere, dalla corona all’abito sontuoso. In braccio, a completare l’iconografia madonnesca è un bebè ritratto frontalmente sulle ginocchia della cantautrice dal seno scoperto. “Questo disco è un concept album sulle gioie e gli orrori della gravidanza e del parto”, esordisce nella didascalia.

“Era molto importante per me che la copertina trasmettesse il sentimento del mio viaggio negli ultimi mesi”, continua Halsey. “La dicotomia della Madonna e della Pu***a. L’idea di me come essere sessuale e del mio corpo come culla e dono a mio figlio sono due concetti che possono coesistere in maniera pacifica e potente”.

Una riflessione sull’essere donna e madre, sull’essere singolarmente e nella società. “Il mio corpo ha appartenuto al mondo in molti modi diversi negli ultimi anni e questa immagine è il mio mezzo per rivendicare la mia autonomia. Per stabilire il mio orgoglio e la mia potenza come forza vitale del mio essere umana.”

Da qui, la cover di così grande impatto. “Questa immagine di copertina celebra i corpi in gravidanza e dopo il parto come qualcosa di bello, da ammirare. Abbiamo una lunga strada da percorrere per sradicare lo stigma sociale intorno ai corpi e all’allattamento al seno. Spero che questo possa essere un passo nella giusta direzione”.

